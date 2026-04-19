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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sonntagabend endet mit Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.04.2026 um 22:35 Uhr wurde ein 33-Jähriger mit einem Fiat in der Straße Alter Turnplatz in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, wonach der Fahrer den Konsum von Cannabis auch einräumte. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Angehörigen übergeben. Nun kommt auf den 33-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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