Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kletterunfall

Aalen (ots)

Heubach / Rosenstein: Kletterunfall

Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr befand sich eine 29-Jährige mit zwei weiteren Personen auf der Kletterroute unterhalb von der Ruine Rosenstein. Die Frau verlor beim Aufstieg den Halt und fiel etwa 7 Meter tief. Sie wurde schwer verletzt und blieb auf einem Felsvorsprung liegen. Zur Rettung der Frau war die Bergwacht mit 20 Einsatzkräften im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber und ein SAR-Hubschrauber der Bundeswehr waren alarmiert worden, und standen am Flugplatz Heubach in Bereitschaft. Sie mussten letztendlich jedoch nicht an der Unfallstelle eingesetzt werden, da es der Bergwacht gelungen war, die Frau von dem Felsen zu retten und dem Rettungsdienst zu übergeben. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

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