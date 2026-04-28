Polizei Düsseldorf

POL-D: Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in zahlreichen Objekten in Nordrhein-Westfalen und Umsetzung eines Vereinsverbots - Spezialeinheiten im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der ZeOS NRW und der Polizei Düsseldorf

Seit den frühen Morgenstunden sind über tausend Beamtinnen und Beamte unter der Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf in ganz Nordrhein-Westfalen im Einsatz.

Hintergrund der noch andauernden Maßnahmen ist unter anderem die Umsetzung eines durch das Ministerium des Innern Nordrhein-Westfalen erlassenen Vereinsverbots gegen eine in Leverkusen ansässige Rockergruppierung (siehe hierzu gesonderte Pressemeldung des Innenministeriums).

Zeitgleich finden Vollstreckungsmaßnahmen zu einem bei der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) geführten Ermittlungsverfahren u. a. wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie der räuberischen Erpressung, statt. Ziel dieser Maßnahmen ist die Sicherung von Beweismitteln. Es wurde in Langenfeld ein Beschuldigter im Alter von 46 Jahren festgenommen.

Die Polizei Düsseldorf als federführendes Präsidium wird heute bei den Maßnahmen von einer Vielzahl an Einsatzkräften aus den Kreispolizeibehörden Mettmann, Neuss, Köln, Wuppertal, Recklinghausen, Duisburg, Borken, Rhein-Erft-Kreis, Wesel, Oberbergischer Kreis, Bochum, Bielefeld, Dortmund, Oberhausen, Essen, Hagen und Mönchengladbach unterstützt. Teilweise sind auch Spezialeinheiten und die Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Der Einsatz und die Ermittlungen dauern an.

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