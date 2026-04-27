Polizei Düsseldorf

POL-D: Erstmeldung - Eller - Verkehrsunfall an Bahnübergang - Lkw-Fahrer umfährt Schranke - Drei Menschen zum Teil schwer verletzt - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Montag, 27. April 2026, 09:21 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen an einem Bahnübergang in Eller wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Ein Lkw-Fahrer hatte eine heruntergelassene Schranke umfahren und war von einem Zug erfasst worden. Die Maßnahmen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Schranke am Bahnübergang Ellerkirchstraße heruntergelassen, als ein Lkw-Fahrer die Gleise überqueren wollte. Nach Umfahren der Schranke kollidierte er mit einem herannahenden Güterzug und wurde infolge des Zusammenpralls in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Nach der Befreiung stellte ein Arzt leichte Verletzungen fest. Der Lokführer erlitt einen Schock. Eine weitere Frau, die aus ihrem Pkw ausgestiegen war, wurde durch umherfliegende Trümmerteile so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Die Sperrungen dauern bis auf Weiteres an.

kyn

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