Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in Stadtmitte - Täter verwenden Pfefferspray und wirken brutal auf Opfer ein - Fünf Männer festgenommen -Blutproben - Vorführung

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 22. April, 08:10 Uhr

Gestern Morgen nahmen Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei fünf Männer in Stadtmitte fest. Sie stehen in Verdacht, zunächst gegen einen Mann in einer Gaststätte Pfefferspray eingesetzt, ihn dann auf der Straße gemeinschaftlich geschlagen und getreten und ihn anschließend beraubt zu haben. Das Opfer erlitt Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Die fünf Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 25 Jahren sind allesamt polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz. Sie sollen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Gestern Morgen hielt sich ein 38-Jähriger in einer Gaststätte auf der Kölner Straße auf, als er mit fünf unbekannten Männern in einen Streit geriet. Eine der Personen sprühte dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht. In der Folge flüchtete der 38 Jahre alte Mann aus dem Café über die Kölner Straße in Richtung der Straße Am Wehrhahn. Die Männer folgten ihm und schlugen und traten auf ihn ein. Im Anschluss raubten sie ihm eine Tasche und seine Schuhe. Im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung, konnten die Polizistinnen und Polizisten alle fünf Tatverdächtigen, die sich zum Teil versteckt hatten, festnehmen. Das Diebesgut hatten sie noch dabei. Da sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurden ihnen auf der Wache Blutproben entnommen. Die Männer (20,20,22,23,25 Jahre alt) mit algerischer (zweimal) und marokkanischer (dreimal) Staatsangehörigkeit sind bereits mehrfach wegen Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.

Kyn

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell