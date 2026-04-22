Polizei Düsseldorf

POL-D: Erinnerung an morgigen Pressetermin: "Girls' und Boys' Day" bei der Düsseldorfer Polizei - Schülerinnen und Schüler erhalten Einblicke in den Polizeialltag - Informationen zu Berufschancen

Düsseldorf (ots)

Wie sich rund 150 Schülerinnen und Schüler über einen möglichen Berufseinstieg bei der Polizei informieren und sie dabei Polizei hautnah erleben können, zeigen wir Ihnen

am Donnerstag, den 23. April 2026, von 12:00 bis 13:00 Uhr auf dem Gelände Auf dem Draap 23 in Düsseldorf.

Ob beim Einsatztraining, bei der Verkehrsunfallaufnahme oder bei der Einsatzhundertschaft - beim Girls' und Boys' Day erleben Siebt- bis Neuntklässler Polizei hautnah und können selbst ausprobieren, womit sich die Polizei täglich beschäftigt. Gleichzeitig informieren Beamtinnen und Beamte der Polizei an eigens eingerichteten Stationen über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Polizei. Als besonderes Highlight ist dieses Jahr das Höheninterventionsteam der Wuppertaler Polizei vor Ort, das seine Arbeit eindrucksvoll und anschaulich (Klettern an einem Hochhaus) vorzeigen wird.

Da das Betreten des Geländes ausschließlich in Begleitung gestattet ist, ist die Teilnahme interessierter Medienvertreterinnen und -vertreter an der Veranstaltung nur mit vorheriger Anmeldung bis Mittwoch, den 22. April, telefonisch unter 0211 870-2005 oder per E-Mail an pressestelle.duesseldorf@polizei.nrw.de möglich. Sie werden gebeten, sich um 12:00 Uhr auf dem ehemaligen Gelände des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Auf dem Draap 25) einzufinden. Da es sich bei dem Gelände um einen polizeilichen Sicherheitsbereich handelt, sind Bilder und Videos nur nach Absprache vor Ort möglich. Wir bitten dies zu beachten.

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