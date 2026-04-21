Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der B 428 mit Vollsperrung

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 21.04.2026, ereignete sich gegen 08:54 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 428. Hierbei befuhr die 27-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw den Einfädelungsstreifen der B 428 in Fahrtrichtung B 41 von der Straße "Am Grenzgraben" aus kommend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Fahrerin wenden, um in Richtung Innenstadt Bad Kreuznach zu fahren. Dabei übersah sie den hinter ihr in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Fahrer eines Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 27-jährige Frau eingeklemmt wurde. Durch die freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach wurde die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug befreit und anschließend leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 428 in beide Fahrtrichtungen für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Aufgrund des 4-streifigen Ausbaus der B 428 wird aktuell die Asphaltfläche des Kreisverkehrs zur Bosenheimer Straße erneuert. Die Umleitungen der Sperrung sind ausgeschildert.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein unzulässiges Wenden auf einer Kraftfahrstraße strikt verboten ist und mit erheblichen Gefahren einhergeht.

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