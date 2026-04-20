Polizei Düsseldorf

POL-D: *Erstmeldung* - Duisburg - A 59 Richtung Dinslaken - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lkw - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 20. April 2026, 10:59 Uhr

Am Montagvormittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf der A 59 bei Duisburg-Ruhrort in Fahrtrichtung Dinslaken zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mindestens zwei Lkw beteiligt waren. Nach ersten Informationen soll der Fahrer eines der beteiligten Lkw schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle im Einsatz.

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Dinslaken zwischen dem Kreuz Duisburg und Duisburg-Nord gesperrt. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

(heu)

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