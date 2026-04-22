Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk: Verdacht des versuchten Tötungsdelikts - Streit in Wohnung eskaliert - Mann lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Dienstag, 21. April 2026, 13:59 Uhr

Eine Düsseldorfer Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts von gestern Nachmittag in Oberbilk. Ein Mann steht im Verdacht, einen Bekannten in einer Wohnung infolge eines Streits lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Verdächtige stellte sich am späten Abend bei der Polizei und wurde festgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet ein 24-jähriger Mann mit einem 23-Jährigen in einer Wohnung an der Querstraße in Streit. Infolgedessen soll der 24-Jährige seinen Kontrahenten schwer verletzt haben. Der Verletzte konnte aus der Wohnung fliehen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige stellte sich am späten Abend der Polizei.

Der polizeibekannte 24-jährige Deutsch-Marokkaner wurde festgenommen und soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine hierfür eingerichtete Mordkommission des Polizeipräsidiums Düsseldorf haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

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