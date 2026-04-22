Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahndungserfolg nach fünf Raubtaten mit Schusswaffe - Tatverdächtiger mit Haftbefehl festgenommen - Beweismittel sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Umfangreiche und akribische Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei führten am heutigen Morgen zu der Festnahme eines Mannes. Er steht in Verdacht, insgesamt fünf Raubstraftaten unter Nutzung einer Schusswaffe begangen zu haben. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler Beweismittel. Der polizeibekannte Tatverdächtige wird derzeit dem Richter vorgeführt.

Seit dem 11. Februar 2026 kam es im Düsseldorfer Norden zu insgesamt vier Raubtaten in unterschiedlichen Objekten, bei denen der Täter jeweils mit einer Schusswaffe drohte und einen weiteren Raub auf einen Taxifahrer in Ratingen.

Hier die Pressemeldungen zu den Taten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6216175

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6236504

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6247106

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6253631 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6253623

Aufgrund des Modus Operandi und der jeweiligen Täterbeschreibung konnten die Beamten des Raubkommissariats schnell Tatzusammenhänge herstellen. Im Rahmen einer Ermittlungskommission wurden dann umfangreiche polizeiliche, zum Teil verdeckte, Maßnahmen getroffen, die schlussendlich zu einem Tatverdächtigen führten. Der 29 Jahre alte Deutsche ist hinreichend polizeilich bekannt und saß bis Oktober letzten Jahres in Haft. Er wurde heute Morgen in einer Wohnung in Ratingen festgenommen. Die Ermittler hatten zuvor einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Tatwaffe, Tatbekleidung und Tatbeute.

Kyn

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