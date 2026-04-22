POL-D: Fahndungserfolg nach fünf Raubtaten mit Schusswaffe - Tatverdächtiger mit Haftbefehl festgenommen - Beweismittel sichergestellt
Düsseldorf (ots)
Umfangreiche und akribische Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei führten am heutigen Morgen zu der Festnahme eines Mannes. Er steht in Verdacht, insgesamt fünf Raubstraftaten unter Nutzung einer Schusswaffe begangen zu haben. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler Beweismittel. Der polizeibekannte Tatverdächtige wird derzeit dem Richter vorgeführt.
Seit dem 11. Februar 2026 kam es im Düsseldorfer Norden zu insgesamt vier Raubtaten in unterschiedlichen Objekten, bei denen der Täter jeweils mit einer Schusswaffe drohte und einen weiteren Raub auf einen Taxifahrer in Ratingen.
Hier die Pressemeldungen zu den Taten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6216175
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6236504
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6247106
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6253631 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6253623
Aufgrund des Modus Operandi und der jeweiligen Täterbeschreibung konnten die Beamten des Raubkommissariats schnell Tatzusammenhänge herstellen. Im Rahmen einer Ermittlungskommission wurden dann umfangreiche polizeiliche, zum Teil verdeckte, Maßnahmen getroffen, die schlussendlich zu einem Tatverdächtigen führten. Der 29 Jahre alte Deutsche ist hinreichend polizeilich bekannt und saß bis Oktober letzten Jahres in Haft. Er wurde heute Morgen in einer Wohnung in Ratingen festgenommen. Die Ermittler hatten zuvor einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Tatwaffe, Tatbekleidung und Tatbeute.
Kyn
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