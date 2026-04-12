POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mettmann: Taxifahrer in Ratingen beraubt - Tatverdächtiger steigt in Düsseldorf ins Taxi - Polizei bittet um Hinweise
Düsseldorf (ots)
Die Polizei ermittelt im Fall eines Raubes auf einen Taxifahrer am frühen Sonntagmorgen in Ratingen. Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Polizei Mettmann entnommen werden:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6253623
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