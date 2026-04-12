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Polizei Düsseldorf

POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mettmann: Taxifahrer in Ratingen beraubt - Tatverdächtiger steigt in Düsseldorf ins Taxi - Polizei bittet um Hinweise

Düsseldorf (ots)

Die Polizei ermittelt im Fall eines Raubes auf einen Taxifahrer am frühen Sonntagmorgen in Ratingen. Weitere Informationen können der Pressemitteilung der Polizei Mettmann entnommen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6253623

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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