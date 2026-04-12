POL-D: Hinweis auf die Pressemeldung der Polizei Mettmann: Taxifahrer in Ratingen beraubt - Tatverdächtiger steigt in Düsseldorf ins Taxi - Polizei bittet um Hinweise

Düsseldorf (ots) - Samstag, 11. April 2026, 02:18 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 69-Jähriger so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem anderen Pkw, der zuvor in den Gegenverkehr geraten war. Nach ...

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