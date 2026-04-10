Polizei Düsseldorf

POL-D: *Abschlussmeldung* - Duisburg - A 524 Richtung Düsseldorf - Alleinunfall - Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 9. April 2026, 11:22 Uhr

Wie bereits mit Pressemeldung von gestern berichtet, kam es gestern Vormittag zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers auf der A 524 Richtungsfahrbahn Breitscheid im Autobahnkreuz Duisburg-Süd. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6252178 Den ersten Ermittlungen zufolge verlor ein 40-Jähriger aus Duisburg aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und prallte gegen einen Fahrbahnteiler des Autobahnkreuzes Duisburg-Süd. Ersthelfer kümmerten sich vor Ort umgehend um den schwer verletzten Mann. Lebensgefahr konnte durch den Notarzt nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte den 40-Jährigen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Nebenfahrbahn in Richtung Breitscheid blieb bis 13:45 Uhr gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. (kbf)

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