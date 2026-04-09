Polizei Düsseldorf

POL-D: *Erstmeldung* - Duisburg - A 524 Richtung Düsseldorf - Alleinunfall - Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 9. April 2026, 11:22 Uhr

Aus ungeklärter Ursache verunglückte heute Vormittag der Fahrer eines Motorrades im Autobahnkreuz Duisburg-Süd und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber ist im Bereich der Unfallstelle gelandet.

Die A 524 in Richtung Breitscheid im Kreuz Duisburg-Süd ist in der Überleitung zur A 59 aufgrund der Rettungsmaßnahmen zurzeit voll gesperrt. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

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