PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: *Erstmeldung* - Duisburg - A 524 Richtung Düsseldorf - Alleinunfall - Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 9. April 2026, 11:22 Uhr

Aus ungeklärter Ursache verunglückte heute Vormittag der Fahrer eines Motorrades im Autobahnkreuz Duisburg-Süd und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber ist im Bereich der Unfallstelle gelandet.

Die A 524 in Richtung Breitscheid im Kreuz Duisburg-Süd ist in der Überleitung zur A 59 aufgrund der Rettungsmaßnahmen zurzeit voll gesperrt. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren