Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 42 bei Duisburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 8. April 2026, 19:45 Uhr

Schwer verletzt wurde am Mittwochabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der A 42 bei Duisburg in Fahrtrichtung Dortmund. Ein Pkw-Fahrer kollidierte in Höhe einer Baustelle mit einem Absicherungsanhänger; im Rahmen der Rettungsmaßnahmen landete ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 18-jähriger Niederländer mit seinem Toyota auf der A 42 in Richtung Dortmund. Kurz vor der Anschlussstelle Duisburg-Beeck wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln, da zwei der drei vorhandenen Fahrstreifen wegen einer Baustelle gesperrt waren. Dabei übersah er einen Lkw, der neben ihm fuhr. Trotz eingeleiteter Bremsung prallte der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Absicherungsanhänger, der sich im Baustellenbereich befand.

Der 28-jährige Beifahrer (ebenfalls aus den Niederlanden) verletzte sich durch den Unfall so schwer, sodass ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Richtungsfahrbahn Dortmund musste für ca. 40 Minuten gesperrt werden; die Ermittlungen dauern an.

(heu)

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