Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Ehrungen und Beförderungen zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bergheim Zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder gewürdigt - Führungswechsel an der Spitze und in den Einheiten

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Bergheim (ots)

Bergheim - Zahlreiche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bergheim erschienen am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung ins Bürgerhaus Oberaußem. Neben Grußworten des Bürgermeisters Volker Mießeler, der in seiner Rede das herausragende ehrenamtliche Engagement hervorhob, standen der Jahresbericht, sowie zahlreiche Beförderungen und Ehrungen auf dem Programm.

Die 391 ehrenamtlichen und 75 hauptamtlichen Feuerwehrleute der Kreisstadt Bergheim waren im Jahr 2025 bei 1.177 Einsätzen gefordert. Weitere 22.610 Einsätze leistete der Rettungsdienst in Bergheim, Bedburg und Elsdorf. Neben Unwetterlagen, die meist an einzelnen Tagen eine Einsatzhäufung darstellten, waren Feuerwehr und Rettungsdienst bei zahlreichen schweren Verkehrsunfällen, sowie größeren Bränden im Einsatz. Außerdem lag der Fokus im Jahr 2025 auf der Einweihung des Anbaus der Feuer- und Rettungswache. Jubiläen der Löschzüge Oberaußem, Quadrath-Ichendorf und der Löschgruppe Thorr standen auf der Agenda im vergangenen Jahr. Des Weiteren fanden zahlreiche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen statt. Stetig läuft auch die Ausbildung neuer Einsatzkräfte im Haupt- und Ehrenamt.

Aus allen zehn ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Bergheim konnte der Leiter der Feuerwehr, Torsten Flemm, verdiente Mitglieder befördern, die durch Lehrgänge oder ihre Dienstzeit Qualifikationen erlangt hatten. Insgesamt konnten 52 Beförderungen ausgesprochen werden. An einigen Stellen gab es zudem Änderungen der übertragenen Funktionen. So wurde Reinhold Koch aus seiner Funktion als Löschgruppenführer der Einheit Thorr entlassen, da er zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Bergheim ernannt wurde. Robin Wagner erhielt die Ernennungsurkunde als sein Nachfolger in der Funktion der Löschgruppenführung. Beim Löschzug Oberaußem übergab Herbert Dickes sein Amt als stellvertretender Einheitsführer in die Hände von Luca Battista. In den Reihen des Löschzugs Bergheim übergaben Stefan Dahmen und Ralf Janßen ihre Ämter als Einheitsführer und Stellvertreter an Mark Giesen und Andreas Kämper. Bei der Löschgruppe Büsdorf ernannte der Leiter der Feuerwehr, Torsten Flemm, Sebastian Engfer zum stellvertretenden Einheitsführer. Auch in der Ehrenabteilung gab es einen Wechsel. Eberhard Reinsch ist ab sofort der neue Obmann der Ehrenabteilung der Feuerwehr Bergheim.

Andreas Rommerskirchen bekam für seinen jahrelangen Einsatz als stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Bergheim das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen. Torsten Flemm und viele weitere Anwesende dankten Rommerskirchen für seine Arbeit an der Spitze der Feuerwehr Bergheim. "Andreas hatte immer das Herz und das Ohr für die Belangen unserer Feuerwehr", sagte Flemm. Ralf Janßen bekam für seine Arbeit als jahrelanger stellvertretender Einheitsführer in Bergheim die Ehrennadel der Feuerwehr Bergheim verliehen.

Außerdem standen langjährige verdiente Mitglieder im Mittelpunkt der Veranstaltung. So erhielten Matthias Ress aus Rheidt-Hüchelhoven, Martin Hütten aus Glessen und Norbert Mines aus Glesch-Paffendorf eine Ehrung des Verbandes der Feuerwehren in NRW für ihre 40-jährige Mitgliedschaft. Für zehn Jahre Dienst bei der Feuerwehr wurden Anastasia Horst, Jan Kaffka (beide Ahe), Noah Piechatzek (Bergheim), Lars Cürsgen (Glesch-Paffendorf), Manuel Gillessen, Nina Zemke (beide Niederaußem) sowie Robin Kluth und Christian Renner (beide Oberaußem) geehrt.

Die Feuerwehr Bergheim ist immer auf der Suche nach neuen, motivierten Ehrenamtlichen für alle Einheiten der Feuerwehr Bergheim. Interessenten können sich bei den Ansprechpartnern vor Ort oder direkt bei Hermann-Josef Metternich (stv. Wehrleiter) unter Hermann-Josef.Metternich@Bergheim.de melden.

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