Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Schwerer Verkehrsunfall - Fußgängerin von Pkw erfasst - 38-Jährige schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 11.04.2026, 21:00 Uhr

Eine 38-jährige Fußgängerin wurde am Samstagabend im Stadtteil Oberbilk von einer Pkw-Fahrerin erfasst und dabei schwer verletzt.

Die Fußgängerin überquerte von der Siegburger Straße kommend die Fahrbahn der Oberbilker Allee. Die Ampel für Fußgänger zeigte nach Angaben von Zeugen zu diesem Zeitpunkt gelbes Licht. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Düsseldorf, die von der Siegburger Straße nach links auf die Oberbilker Allee abbiegen wollte, übersah die Frau, weshalb es zum Zusammenstoß kam und sie zu Boden stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

(heu)

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