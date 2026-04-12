Polizei Düsseldorf

POL-D: Angermund - Mann durch Verkehrsunfall schwer verletzt - Pkw-Fahrer gerät in den Gegenverkehr - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Samstag, 11. April 2026, 02:18 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 69-Jähriger so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem anderen Pkw, der zuvor in den Gegenverkehr geraten war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 64-Jähriger aus Hilden mit seinem Pkw auf der Angermunder Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Brücke nahe der dortigen S-Bahn-Haltestelle verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß er mit dem Pkw eines 69-jährigen Ratingers zusammen. Durch die Kollision wurde der Mann aus Ratingen mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke gedrückt und so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den eingesetzten Polizeibeamten auf, dass der 64-jährige Hildener möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Im Laufe des Einsatzes erhärtete sich dieser Verdacht, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen uns sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

(heu)

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