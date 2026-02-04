PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Tiefgarage Marktplatz - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch, den 04.02.2026, in der Zeit von 09:35 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde in Lingen in der Tiefgarage unter dem Marktplatz ein schwarzer Audi A3 (Limousine) touchiert und dadurch an der Beifahrertür beschädigt. Der Audi parkte ordnungsgemäß auf der Stellfläche, die sich mittig in der Tiefgarage befindet. Der Unfallbeteiligte flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 1.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

