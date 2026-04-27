Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich: Raub auf Tankstelle - Mann mit Messer erbeutet mehrere hundert Euro - Polizei stellt Tatverdächtigen - DEIG eingesetzt - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 26. April 2026, ca. 12:30 Uhr

Sonntagmittag betrat ein 37-Jähriger eine Tankstelle in Mörsenbroich und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Er kann mit Bargeld flüchten, wird aber kurze Zeit später von Polizisten gestellt.

Gegen halb eins betrat ein 37-jähriger Marokkaner eine Tankstelle an der Sankt-Franziskus-Straße und forderte den Angestellten auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Hierbei bedrohte der Tatverdächtige den Mitarbeiter mit einem Küchenmesser. Dieser händigte dem 37-Jährigen das Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe aus, woraufhin der Tatverdächtige mit der Beute die Flucht ergriff.

Bei einer unmittelbar eingeleiteten Tatortbereichsfahndung trafen Beamte den Flüchtigen nur wenige Minuten später auf der Bochumer Straße an. Dieser bewegte sich mit gezogenem Messer auf die Kollegen zu. Um die Aktion des Tatverdächtigen zu unterbinden, drohte einer der Polizisten das DEIG an und setzte es schlussendlich auch ein. Der 37-jährige Marokkaner kann daraufhin von den Einsatzkräften entwaffnet und festgenommen werden. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Er wird noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

(dam)

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