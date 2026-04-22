Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Hemsloh, Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Diepholz (ots)

Ein 33-jähriger Fahrer eines BMW befuhr am 22.04.2026, gegen 17:15 Uhr die Wagenfelder Straße (B239) aus Richtung Wagenfeld kommend in Richtung Rehden und übersah einen Baustellenbereich in Höhe des Kellenberger Schulwegs. Dort ist die Fahrbahn aufgrund einer Baustelle halbseitig gesperrt. Die wechselseitige Durchfahrt ist durch eine Ampel geregelt. Der 33-Jährige ist infolgedessen bei Rotlicht mit unverminderter Geschwindigkeit durch den Baustellenbereich gefahren und kollidierte dort mit mehreren Warnbaken und einer 42-jährigen Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem dortigen Gehweg im Baustellenbereich befand. Die 42-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Der 33-jährige Fahrzeugführer sowie ein Unfallzeuge erlitten einen Schock. Der Zeuge wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die Fahrbahn wird für die Unfallaufnahme noch bis in die späten Abendstunden voll gesperrt sein.

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