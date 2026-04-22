Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barver, alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Sattelzug (siehe Bild) - Wagenfeld, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

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Diepholz (ots)

Barver, alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Sattelzug (siehe Bild)

Am 21.04.2026, gegen 11:30 Uhr kam ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzugs auf der B214 zwischen Rehden und Barver nach rechts auf den Grünstreifen und in der Folge von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er einen Straßenbaum sowie mehrere Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrbahn musste zwecks Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. Das geladene Fleisch im Sattelauflieger musste auf Anordnung des hinzugezogenen Havariekommissars durch eine Spezialfirma geborgen und vernichtet werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Wagenfeld, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr am 21.04.2026, gegen 17:45 Uhr die Diepholzer Straße (B239) in Fahrtrichtung Wagenfeld und fuhr einer vor ihr befindlichen 51-jährigen Fahrzeugführerin auf, als diese beabsichtigte, nach rechts in die Straße Zu den Auenwiesen einzubiegen und verkehrsbedingt verzögerte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die 14-jährige Beifahrerin der 51-Jährigen leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf ca. 8.000 beziffert. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

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