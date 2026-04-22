Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Schwerer Diebstahl aus Baumarkt - Weyhe, Schwerer Diebstahl eines Audi A6 - Syke, Wohnungseinbruchdiebstahl - Sulingen, Brand eines Akkustaubsaugers

Diepholz (ots)

Stuhr, Schwerer Diebstahl aus Baumarkt

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 18.04.2026, 20:00 Uhr bis 21.04.2026, 14:30 Uhr in einen Baumarkt in Stuhr, 3-K-Weg, ein und entwendeten eine Vielzahl an Elektromaschinen und Werkzeugen aus dem Verkaufsraum. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Weyhe, Schwerer Diebstahl eines Audi A6

Ein unbekannter Täter entwendete am 21.04.2026, gegen 02:50 Uhr einen grauen Audi A 6 Avant, der in der Leipziger Straße in Weyhe in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses parkte. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Syke, Wohnungseinbruchdiebstahl

Eine unbekannte Person verschaffte sich am vergangenen Dienstag, zwischen 05:15 Uhr und 16:00 Uhr gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus in Syke, Unter den Eichen. Dort durchwühlte die Person die Räumlichkeiten des Hauses. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 zu melden.

Sulingen, Brand eines Akkustaubsaugers

Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr geriet in Sulingen, Schulacker, ein Akkustaubsauger beim Ladevorgang mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Brandentdeckerin wurde bei einem eigenständigen Löschversuch leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die im brandbetroffenen Hauswirtschaftsraum befindlichen Elektrogeräte wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die Substanz des Gebäudes ist nach einer ersten Einschätzung nicht betroffen. Der Schaden wurde auf ca. 20.000 Euro beziffert.

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