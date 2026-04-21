Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Raub auf Tankstelle

Diepholz (ots)

Ein unbekannter, männlicher Täter überfiel am gestrigen Abend, gegen 21:26 Uhr eine Tankstelle in der Hindenburgstraße in Diepholz. Der Täter wirkte gewaltsam auf einen dort anwesenden, 40-jährigen Mitarbeiter ein und entwendete im Anschluss daran Bargeld aus der Kasse. Daraufhin verließ der Täter den Tatort in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter der Tankstelle wurde bei dem Überfall verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen, dem männlichen Täter, der Fluchtrichtung und einem möglichen Tatfahrzeug machen können, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 05441 9710.

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