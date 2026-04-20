Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Einbruchdiebstahl in Pkw - Stuhr, Brand eines Gartenhauses

Diepholz (ots)

Stuhr, Einbruchdiebstahl in Pkw

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit vom 18.04.2026, 22:00 Uhr bis 19.04.2026, 10:00 Uhr einen VW Polo auf, der auf einem Parkplatz vor einem Pizza-Lieferdienst in Stuhr, Bremer Straße, stand. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde eine Dashcam entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Stuhr, Brand eines Gartenhauses

Am vergangenen Sonntagmittag, gegen 12:25 Uhr geriet ein Gartenhaus im Garten eines Einfamilienhauses in Stuhr, Alma-Rogge-Straße, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Gartenhaus und die darin gelagerten Gegenstände wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Weiterhin wurde das Dach einer angrenzenden Garage leicht beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

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