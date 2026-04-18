Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen PI Diepholz vom 18.04.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 17.04.2026 um 13:13 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Vor dem Büchenberg" in Fahrtrichtung "Nienburger Straße" und beabsichtigte nach rechts in die "Schillerstraße" abzubiegen. Hierbei touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit der linken Fahrzeugseite eine Grundstücksmauer. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. An der Mauer entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen hellen Pkw mit Kennzeichen aus Bremen (HB-...) handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Staffhorst - Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer kam es am Freitag, 17.04.2026 um 15:45 Uhr in Staffhorst. Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Nienburg befuhr die Kreisstraße 60 aus Harbergen kommend in Richtung Staffhorst. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er einen vorausfahrenden Pkw sowie ein landwirtschaftliches Fahrzeuggespann zu überholen. Als er sich neben dem Pkw eines 54-jährigen aus dem Landkreis Diepholz befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen des landwirtschaftlichen Fahrzeuggespanns aus. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und Motorrad, in dessen Folge der Motorradfahrer zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Motorradfahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 3100 Euro geschätzt.

Hoya - Aufbruch von Münzautomaten bei Raiffeisen-Tankstelle

Am frühen Donnerstagmorgen, 16.04.2026, wurden durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Münzautomatenfächer der Staubsaugeranlage gewaltsam aufgebrochen. Die Staubsaugeranlage befindet sich auf dem Außengelände der Raiffeisentankstelle in der Bremer Straße in Hoya. Der Täter entkam mit einer kleineren Summe Münzgeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Syke (042429690) entgegen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Bruchhausen-Vilsen - Motorradunfall

Am Freitagabend, 17.04.2026, befuhr ein 72-jähriger Bremer mit seinem Motorrad die Straße Bruchhöfen aus Richtung Bruchhausen-Vilsen kommend in Richtung Uenzen. In einer Linkskurve kam dieser alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Syke - Diebstahl von Kompletträdern bei einem Autohaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten unbekannte Täter das umzäunte Gelände eines Autohauses in der Straße Am Ristedter Weg in Syke und demontierten die vier Kompletträder eines dort abgestellten Autos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Syker Polizei (042429690) entgegen. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell