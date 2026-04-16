Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Twistringen, Kupferdiebstahl - Stuhr, Verkehrsunfall zwischen Transporter und Pedelec

Diepholz (ots)

Twistringen, Kupferdiebstahl

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten die Kupferdachrinnen und Fallrohre der Stöttinghäuser Kreuzkapelle in Twistringen, Alter Kirchweg, in der Zeit vom 08.04.2026, 12:00 Uhr bis 14.04.2026, 11:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen unter der Tel.-Nr. 04243 970570 entgegen.

Stuhr, Verkehrsunfall zwischen Transporter und Pedelec

Ein 22-jähriger Fahrer eines Transporters überquerte am gestrigen Mittwoch, gegen 15:00 Uhr die Bassumer Straße in Stuhr vom Brunnenweg aus kommend in Richtung Süderstraße und übersah dabei eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 40-jährige Pedelec-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 40-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

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