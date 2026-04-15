Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Rehden, Diebstahl aus Schuppen - Bassum und Syke, Kupferdiebstähle - Hemsloh, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad

Diepholz (ots)

Rehden, Diebstahl aus Schuppen

Eine unbekannte Person entwendete in der Zeit vom 13.04.2026, 17:00 Uhr bis 14.04.2026, 16:30 Uhr diverses Werkzeug und Akkus aus einem Schuppen, der sich in der Ostpreußenstraße in Rehden befindet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Bassum und Syke, Kupferdiebstähle

In Bassum, Am Kirchhof, versuchte ein unbekannter Täter in der Zeit vom 11.04.2026, 18:00 Uhr bis 14.04.2026, 09:25 Uhr ein Kupferfallrohr vom Gebäude der dortigen Kirche abzureißen. Der Versuch scheiterte. Das Rohr wurde durch das gewaltsame Einwirken stark beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

In der Hauptstraße in Syke entwendete eine unbekannte Person in der Zeit vom 13.04.2026, 19:30 Uhr bis 14.04.2026, 08:15 Uhr Kupferfallrohre, die an zwei nebeneinander befindlichen Häusern montiert waren.

Hinweise zu den o. g. Kupferdiebstählen nimmt die Polizei Syke unter der Tel. 04242 9690 entgegen.

Hemsloh, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 14.04.2026, gegen 16:40 Uhr die Wagenfelder Straße (B239) von Rehden kommend in Richtung Wagenfeld und beabsichtigte, in Höhe der Straße Kellenberger Schulweg nach links abzubiegen. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden, 23-jährigen Krad-Fahrers. Der 23-Jährige vollzog eine Vollbremsung und stürzte. Sein Krad kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Auflieger des 47-Jährigen. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Schäden wurden auf ca. 5.000 Euro beziffert.

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