Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, sexuelle Belästigung einer jungen Frau - Stuhr, exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Diepholz (ots)

Sulingen, sexuelle Belästigung einer jungen Frau

Am vergangenen Montag, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr soll ein unbekannter Mann eine junge Frau in Sulingen im Schwafördener Weg sexuell belästigt haben. Als sich die 22-Jährige lautstark abgewendet habe, habe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- graue, kurze, krause Haare - hellbraune Hautfarbe - 1,70 m - 1,80 m groß - hellbraune Jacke

Die Polizei Sulingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf und zum Täter geben können, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04271 9490.

Stuhr, exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Bei der Polizei wurde am gestrigen Nachmittag angezeigt, dass ein unbekannter Mann vor ungefähr drei Wochen an der Grundschule Stuhr-Varrel zwei Kinder angesprochen und exhibitionistische Handlungen gezeigt haben soll. Dieser soll auch am vergangenen Sonntag, gegen 13:00 Uhr in der Nähe der Schule mit vergleichbaren Handlungen in Erscheinung getreten sein. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- kurze, braune oder schwarze Haare - über 30 Jahre alt - ca. 1,60 m- 1,80 m groß - normale Figur - bärtig - tiefe Stimme - schwarze Bekleidung

Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen und dem Täter machen können, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 05441 9710.

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