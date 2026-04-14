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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, sexuelle Belästigung einer jungen Frau - Stuhr, exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Diepholz (ots)

Sulingen, sexuelle Belästigung einer jungen Frau

Am vergangenen Montag, zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr soll ein unbekannter Mann eine junge Frau in Sulingen im Schwafördener Weg sexuell belästigt haben. Als sich die 22-Jährige lautstark abgewendet habe, habe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - graue, kurze, krause Haare
   - hellbraune Hautfarbe
   - 1,70 m - 1,80 m groß
   - hellbraune Jacke

Die Polizei Sulingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf und zum Täter geben können, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04271 9490.

Stuhr, exhibitionistische Handlungen vor Kindern

Bei der Polizei wurde am gestrigen Nachmittag angezeigt, dass ein unbekannter Mann vor ungefähr drei Wochen an der Grundschule Stuhr-Varrel zwei Kinder angesprochen und exhibitionistische Handlungen gezeigt haben soll. Dieser soll auch am vergangenen Sonntag, gegen 13:00 Uhr in der Nähe der Schule mit vergleichbaren Handlungen in Erscheinung getreten sein. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - kurze, braune oder schwarze Haare
   - über 30 Jahre alt
   - ca. 1,60 m- 1,80 m groß
   - normale Figur
   - bärtig
   - tiefe Stimme
   - schwarze Bekleidung

Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen und dem Täter machen können, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 05441 9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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