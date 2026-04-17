Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Kompletträderdiebstahl - Syke, Kupferdiebstähle an öffentlichen Gebäuden - Wagenfeld, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Sulingen, Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw

Diepholz (ots)

Stuhr, Kompletträderdiebstahl

In der Nacht vom Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag bockte ein unbekannter Täter in der Moselallee in Stuhr einen Mercedes-Benz EQB 250+ auf Pflastersteine auf und entwendete die montierten Kompletträder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 in Verbindung zu setzen.

Syke, Kupferdiebstähle an öffentlichen Gebäuden

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 15.04.2026, 18:30 Uhr bis 16.04.2026, 07:00 Uhr Kupferrohrklappen und Revisionsklappen vom Schulgebäude des Gymnasiums Syke und vom Theaterhaus in Syke, La-Chartre-Straße. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zu dem oder den Tätern und einem möglichen Tatfahrzeug machen können, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04242 9690.

Wagenfeld, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Eine 86-Jährige befuhr am 16.04.2026, gegen 09:40 Uhr mit ihrem Mercedes-Benz die Sulinger Straße (K42) aus Wagenfeld kommend in Richtung Barver und erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 31-jährige Fahrerin eines VW (Fahrschulauto) in der Nähe der Einmündung zum Breslauer Weg beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen und aufgrund dessen verzögerte. Die 86-Jährige versuchte noch auszuweichen, touchierte aber dennoch das vorausfahrende Fahrzeug, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und dort zum Stehen. Die Fahrschülerin sowie ihre 48-jährige Beifahrerin und Fahrlehrerin verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Sulingen, Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw

Ein 67-jähriger Sattelzugfahrer befuhr am 16.04.2026, gegen 16:00 Uhr die Schweriner Straße in Sulingen und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 61-jährigen Fahrzeugführers, der die Magdeburger Straße befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf ca. 20.000 Euro beziffert.

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