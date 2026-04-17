POL-DH: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Diepholz für das Jahr 2025

Diepholz (ots) - Rehden, Diebstahl aus Schuppen Eine unbekannte Person entwendete in der Zeit vom 13.04.2026, 17:00 Uhr bis 14.04.2026, 16:30 Uhr diverses Werkzeug und Akkus aus einem Schuppen, der sich in der Ostpreußenstraße in Rehden befindet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 ...

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