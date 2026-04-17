POL-DH: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Diepholz für das Jahr 2025
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- VU-Statistik2025_PI_DH_Pressemitteilung.pdf
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- VU-Statistik_2025_PI_DH_Handout_mit_Statistiken.pdf
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Diepholz (ots)
Anliegend finden Sie die Pressemitteilung sowie ein Handout mit Statistiken zu der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Diepholz für das Jahr 2025.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
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