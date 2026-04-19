Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen PI Diepholz vom 19.04.2026

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 18.04.2026, gegen 22:40 Uhr, kam es auf der Nienburger Straße in Rehden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 27-jähriger aus Diepholz beabsichtigte mit seinem Pkw von der Marktstraße auf die Nienburger Straße aufzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 41-jährigen aus Kirchlengern, sodass es zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Ursächlich für den Vorfahrtsverstoß könnte die erhebliche Alkoholisierung des 27-jährigen von 1,99 Promille sein. Durch den Verkehrsunfall wurden eine 35-jähriger Beifahrerin des 27-jährigen sowie der 41-jährige leicht verletzt.

Kirchweyhe/Dreye - Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 18.04.2026, gegen 16:45 Uhr, wurde durch einen Zeugen mitgeteilt, dass dieser drei Personen festgestellt habe, die an einem Brückenpfeiler der Bahntrasse zwischen Kirchweyhe und Dreye an der Ochtum ein Graffiti sprühen würden. Er würde die Personen dort aus einiger Entfernung beobachten. So konnten Einsatzkräfte an den Tatort herangeführt werden, sodass die Personen bei Tatausführung vor Ort gestellt werden konnten. Hier wurde auch ein frisches, großflächiges Graffiti sowie übliche Utensilien festgestellt. Die zwei Jugendlichen und der Heranwachsende wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

Sulingen- Verfolgungsfahrt mit Leichtkraftrad

Am 18.04.2026, gegen 19:10 Uhr, beabsichtigte eine zivile einen auf der Parkstraße fahrenden Moped-Führer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser beschleunigte sein Leichtkraftrad jedoch und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Im Verlauf der waghalsigen Flucht, welche sich durch das angrenzende Wohngebiet und sogar über den Stadtfriedhof erstreckte, kam es teilweise zu Gefährdungen von Passanten und mutmaßlich leichten Sachschäden. Glücklicherweise wurde im Rahmen der Verfolgungsfahrt niemand verletzt. Der 16-jährige Fahrzeugführer konnte im Nachgang an der Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser muss sich nun bezüglich zahlreicher Straftaten verantworten. Zeugen des Vorfalls, insbesondere gefährdete Personen, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen, Tel.: 04271 9490, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell