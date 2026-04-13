Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Faustmesser und Reizstoffsprühgerät sichergestellt

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Breisach am Rhein (ots)

Bei der Einreisekontrolle an der französischen Grenze stellte die Bundespolizei zwei verbotene Gegenstände sicher. Gegen eine 26-Jährige wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt.

Am Sonntagabend (12.04.2026) geriet die französische Staatsangehörige am Grenzübergang Breisach am Rhein in eine Kontrolle der Bundespolizei. Im Handschuhfach fanden die Einsatzkräfte ein Faustmesser. Zudem führte die Frau ein Reizstoffsprühgerät ohne erforderliches Prüfzeichen mit sich. Da beide Gegenstände in Deutschland verboten sind, stellte die Bundespolizei diese sicher und leitete ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz ein.

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