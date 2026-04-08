Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gerichtsverhandlung ferngeblieben endet mit Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Ein gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Er war nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen und wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Verhandlung.

Am Dienstagabend (07.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte den somalischen Staatsangehörigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann bestand. Wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sollte sich der 29-Jährige im Dezember des vergangenen Jahres vor Gericht verantworten. Da der Gesuchte nicht zur Hauptverhandlung erschien, erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte ihn einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

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