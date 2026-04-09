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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter Straftäter an Bundespolizei überstellt

Weil am Rhein (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist von den Schweizer Behörden an die Bundespolizei überstellt worden. Nachdem er abtauchte, erfolgte eine europaweite Fahndung. Jetzt sitzt der 36-Jährige in Haft.

Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand neben einem nationalen auch ein europaweiter Haftbefehl. Wegen Diebstahls verurteilte ein Gericht den Mann vor zwei Jahren zu einer zweimonatigen Freiheitsstrafe. Zudem verurteile ein Gericht den Mann vor vier Jahren wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe. Da der Mann nicht zum Strafantritt erschien und stattdessen untertauchte, suchten die deutschen Justizbehörden auch europaweit nach ihm. In der Schweiz konnte der Gesuchte kürzlich festgenommen werden. Am Donnerstagnachmittag, dem 9. April 2026 erfolgte die Überstellung am Autobahnübergang Weil am Rhein. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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