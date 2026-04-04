POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in Velmede

Sundern (ots) - Am 01.04.2026 gegen 20:15 Uhr stellten drei Spaziergänge eine bislang unbekannte, männliche Person auf dem Dach der Hauptschule in Sundern in der Berliner Straße fest. Die Spaziergänger haben nur den Kopf der Person sehen können. Plötzlich habe der Unbekannte einen Stein vom Dach der Hauptschule in Richtung der Spaziergänger geworfen. Der Stein habe die Spaziergänger nur knapp verfehlt. Dann sei ...

mehr