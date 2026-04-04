Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in Velmede
Bestwig (ots)
Unbekannte Täter öffneten die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam, vermutlich durch Eindrücken oder Eintreten. Das Mehrfamilienwohnhaus befindet sich in Velmede- Bestwig, in der Bundesstraße. Als Tatzeit wird der Zeitraum 30.03.2026, 21 Uhr bis 02.04.2026, 11 Uhr angegeben. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Meschede zu melden.
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