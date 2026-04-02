Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt nach Explosion

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (02. April 2026) stellte eine Streifenbesatzung der Polizei gegen Mitternacht während einer Streifenfahrt eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rönkhauser Straße fest. Die eingesetzten Beamten alarmierten umgehend die Feuerwehr, da zunächst von einem Brand ausgegangen wurde. Vor Ort konnte die Feuerwehr jedoch schnell Entwarnung geben: Ein Feuer lag nicht vor. Nach Angaben der Bewohner waren kurz zuvor mehrere Knallgeräusche zu hören gewesen. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich Böller gezündet wurden. Dadurch wurde eine Außentür des Kellerraums beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Wohnungen blieben weiterhin bewohnbar. Es entstand lediglich Sachschaden an der Kellertür. Bei den Bewohnern handelt es sich um deutsche und italienische Staatsangehörige. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat oder andere Hintergründe liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

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