Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quad kollidiert mit Baum - Eine Person im Krankenhaus

Zimmern (ots)

Wie am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr bekannt wurde, kam es auf einem Wirtschaftsweg nahe der Ortslage Zimmern zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eins Quads befuhr den Weg in Richtung des Reiterhofes, kam hierbei von der Straße ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Baum. Eigenen Angaben nach versuchte der Fahrer einem Fuchs auszuweichen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Verkehrsteilnehmer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

