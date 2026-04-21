Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Lembruch, Diebstahl - Twistringen, Dieseldiebstahl - Bassum, versuchter Tageswohnungseinbruch - Diepholz, schwerer Diebstahl eines Sattelzugs - Sulingen, Verkehrsunfall - Weyhe, Verkehrsunfall

Diepholz (ots)

Lembruch, Diebstahl einer Grundwasserpumpe

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum vom 16.04.2026, 15:00 Uhr bis 20.04.2026, 09:30 Uhr eine Grundwasserpumpe von einer Baustelle im Heider Bruchweg in Lembruch. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Twistringen, Dieseldiebstahl

In der Zeit vom 17.04.2026, 17:00 Uhr bis 20.04.2026, 11:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ca. 30 Liter Diesel aus dem Kraftstofftank eines Radladers, der auf einer Baustelle in der Colnrader Straße in Twistringen stand. Weiterhin versuchte der Täter, einen Bauwagen aufzuhebeln. Dies gelang ihm nicht. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Bassum, versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Tage des vergangenen Montags, zwischen 07:40 Uhr und 14:15 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Bassum, Gutenbergstraße, einzubrechen. Beim Versuch ins Innere des Hauses zu gelangen, wurde der Einbrecher allerdings von dem Hund der Hausbewohner überrascht und erfolgreich in die Flucht geschlagen. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Diepholz, schwerer Diebstahl einer Sattelzugmaschine samt Auflieger

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Zeit vom 19.04.2026, 23:55 Uhr bis 20.04.2026, 01:00 Uhr eine grüne Sattelzugmaschine (Volvo) mit deutschem Kennzeichen samt Auflieger in der Farbe Grau mit niederländischem Kennzeichen, die am Straßenrand in der Thüringer Straße in Diepholz abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Sulingen, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

Ein 77-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr am 20.04.2026, gegen 07:35 Uhr die Sandstraße in Sulingen und beabsichtigte, nach rechts in die Nienburger Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer die Nienburger Straße in Richtung B214 auf dem rechtsseitigen Radweg und beabsichtigte, nach links in die Sandstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beider Fahrzeuge kam es dann auf bislang unbekannte Weise zum Zusammenstoß, wodurch der 59-Jährige schwer verletzt wurde. Dieser wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf ca. 5.500 EUR beziffert. Die Polizei Sulingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, um Hinweise unter der Tel. 04271 9490.

Weyhe, Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Eine 59-Jährige befuhr am vergangenen Montag, gegen 13:40 Uhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Leeste und fuhr im Kreuzungsbereich zur Lahauser Straße einem vor ihr befindlichen, 65-jährigen Fahrzeugführer auf, der verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Ampel stand. Dieser wiederum wurde auf einen vor ihm stehenden Pkw einer 61-Jährigen aufgeschoben. Der 65-Jährige sowie sein 36-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der 65-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Die Sachschäden wurden auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die mutmaßliche Unfallverursacherin offensichtlich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab 2,17 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein der 59-Jährigen beschlagnahmt.

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