Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Twistringen, Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Diepholz (ots)

Ein 49-jähriger Fahrer eines VW und ein 48-jähriger Fahrer eines Audi befuhren am vergangenen Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr hintereinander die L342 (Twistringen, Rüssen) hinter einem Lkw aus Richtung Vechta kommend in Richtung Twistringen. Auf einer langgezogenen Geraden scherte der Audi-Fahrer zum Überholvorgang auf die Gegenfahrspur aus. Der Fahrer des VW bemerkte dies nicht und scherte ebenfalls zum Überholvorgang aus. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Pkw, bei dem die Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Pkw verloren und nach links von der Fahrbahn abkamen. Hier kollidierten beide Fahrzeuge mit einem Straßenbaum und kamen im Graben zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Lebensgefahr konnte bei dem 48-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, der 48-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 115.000 Euro geschätzt. Die L342 blieb während der Maßnahmen am Unfallort in beide Fahrtrichtungen über mehrere Stunden voll gesperrt.

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