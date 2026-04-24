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Polizei Düsseldorf

POL-D: Uniper Düsseldorf Marathon in der Landeshauptstadt am kommenden Sonntag - Zahlreiche Sperrungen - Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Am kommenden Sonntag, 26. April 2026, findet in der Landeshauptstadt der Uniper Düsseldorf Marathon statt. Mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dann auf der Strecke über innerstädtische Straßen laufen. Es wird zu Sperrungen und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Damit die Läuferinnen und Läufer pünktlich an den Start gehen können, wird es bereits ab den frühen Morgenstunden Sperrungen im Stadtbereich geben. Innerstädtische Parkhäuser werden dann teilweise nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Düsseldorfer Polizei rät den Besucherinnen und Besuchern auf die P+R-Parkplätze auszuweichen und den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.

Wann der Abbau der Sperrungen stattfindet, richtet sich nach dem Verlauf der Veranstaltung und dem Besucheraufkommen.

Hinweise zum Event finden Interessierte unter: https://www.uniper-duesseldorfmarathon.de/

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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