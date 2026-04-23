PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Gescheiterter Handy-Raub, unbekannte Täter flüchtig

Jülich (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger versuchte gewaltsam am gestrigen Nachmittag (22.04.2026) dem Geschädigten sein Mobiltelefon zu entreißen. Die Tat ereignete sich auf einem Wirtschaftsweg parallel zur L253 in der Nähe der Hasenfelder Straße.

Gegen 16:45 Uhr war der 24-jährige Geschädigte fußläufig auf dem beschriebenen Feldweg unterwegs. Im Verlauf des Weges kam ihm eine männliche Person entgegen. Plötzlich und unvermittelt griff die Person nach dem Smartphone, welches der Geschädigte in der Hand hielt und versuchte, ihm dieses gewaltsam zu entreißen. Im Verlauf des Gerangels kam eine zweite Person hinzu und zog den Tatverdächtigen von dem Geschädigten weg. Der Geschädigte selber wurde nicht verletzt; auch sein Handy blieb unbeschädigt. Die beiden Personen entfernten sich fußläufig von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige wird als männlich, ca. 25-30 Jahre alt, und 170cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover. Die zweite Person, die augenscheinlich versuchte, beruhigend auf den anderen Mann einzuwirken, wird als männlich, ca. 35-40 Jahre alt, mit längerem dunklen Haar beschrieben.

Nach Angaben des Geschädigten kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige geistig beeinträchtigt gewesen sein könnte. Eine Klärung vor Ort konnte nicht erfolgen, da sich beide Personen vor Eintreffen der alarmierten Polizei bereits von der Örtlichkeit entfernt hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 12:06

    POL-DN: Verletzter Motorradfahrer nach Unfall auf Kreuzung

    Düren (ots) - An der Kreuzung B56 / Im Großen Tal/ Nordstraße kam es gestern (21.04.2026) zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel. Ein 61 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Düren befuhr gegen 11:50 Uhr die rechte Geradeausspur der B56 in Richtung Düren. Der vor ihm befindliche Pkw bremste an der Kreuzung ab, als die Ampel von Grün wechselte. Der 61-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen. Um nicht aufzufahren, wechselte ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:06

    POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Neunjähriger verletzt

    Düren (ots) - In Birkesdorf kam es gestern (21.04.2026) zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit einem Kind, das auf dem Rad unterwegs war. Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Düren mit meinem Pkw auf der Kopernikusstraße in Richtung Nordstraße. An der Kreuzung mit dem Stammelner Fließ wollte er weiter geradeaus fahren. Da an der Kreuzung "Rechts vor Links" gilt, hielt ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 12:05

    POL-DN: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

    Düren (ots) - Am Dienstag (21.04.2026) kam es gegen 16:15 Uhr auf der Kölner Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 59-jähriger Mann aus Amt Creuzburg mit seiner Sattelzugmaschine von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren