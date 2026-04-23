Polizei Düren

POL-DN: Gescheiterter Handy-Raub, unbekannte Täter flüchtig

Jülich (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger versuchte gewaltsam am gestrigen Nachmittag (22.04.2026) dem Geschädigten sein Mobiltelefon zu entreißen. Die Tat ereignete sich auf einem Wirtschaftsweg parallel zur L253 in der Nähe der Hasenfelder Straße.

Gegen 16:45 Uhr war der 24-jährige Geschädigte fußläufig auf dem beschriebenen Feldweg unterwegs. Im Verlauf des Weges kam ihm eine männliche Person entgegen. Plötzlich und unvermittelt griff die Person nach dem Smartphone, welches der Geschädigte in der Hand hielt und versuchte, ihm dieses gewaltsam zu entreißen. Im Verlauf des Gerangels kam eine zweite Person hinzu und zog den Tatverdächtigen von dem Geschädigten weg. Der Geschädigte selber wurde nicht verletzt; auch sein Handy blieb unbeschädigt. Die beiden Personen entfernten sich fußläufig von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige wird als männlich, ca. 25-30 Jahre alt, und 170cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover. Die zweite Person, die augenscheinlich versuchte, beruhigend auf den anderen Mann einzuwirken, wird als männlich, ca. 35-40 Jahre alt, mit längerem dunklen Haar beschrieben.

Nach Angaben des Geschädigten kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige geistig beeinträchtigt gewesen sein könnte. Eine Klärung vor Ort konnte nicht erfolgen, da sich beide Personen vor Eintreffen der alarmierten Polizei bereits von der Örtlichkeit entfernt hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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