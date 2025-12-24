Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim an der Weinstraße - Einbruch in Bäckerei Görtz - Lebensmittel aus Kühlhaus gestohlen

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des Heiligabends wurde die Polizei Bad Dürkheim über einen Einbruch in die Bäckerei Görtz Filiale im REWE-Markt in der Weinstraße in Wachenheim an der Weinstraße informiert. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei entdeckte gegen 06:00 Uhr, dass unbekannte Täter in der Nacht in den Anbau des Betriebs eingebrochen und aus dem dortigen Kühlhaus Lebensmittel entwendet hatten.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 350 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell