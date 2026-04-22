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Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Neunjähriger verletzt

Düren (ots)

In Birkesdorf kam es gestern (21.04.2026) zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit einem Kind, das auf dem Rad unterwegs war.

Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Düren mit meinem Pkw auf der Kopernikusstraße in Richtung Nordstraße. An der Kreuzung mit dem Stammelner Fließ wollte er weiter geradeaus fahren. Da an der Kreuzung "Rechts vor Links" gilt, hielt er kurz an. Als er dann anfuhr, um die Kreuzung zu passieren, kam von links ein neun Jahre alter Junge auf dem Fahrrad. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Fahrrad und der Junge aus Düren stürzte.

Der Neunjährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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