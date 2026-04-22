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Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebstahl - Polizei fasst Serientäter

Düren (ots)

Am gestrigen Dienstag (21.04.2026) gegen 15:00 Uhr konnte die Polizei Düren nach einem Zeugenhinweis einen Taschendieb festnehmen, dem mindestens 14 Taten zur Last gelegt werden.

Seit September 2024 war der Mann vielfach aktenkundig geworden, weil er als Tatverdächtiger von Taschendiebstählen auf Videoaufnahmen der Taten zu sehen war. Identifizieren konnte man ihn bislang jedoch nicht.

Das änderte sich nun gleich doppelt: Zum einen wurde der Mann durch Polizeibeamte erkannt, zum anderen meldete sich eine Frau bei der Polizei Düren, die erst am Montag Opfer des Taschendiebs geworden war und den Tatverdächtigen nun ebenfalls am Bahnhof in Düren wiedererkannt hatte.

Beamte der Polizei Düren nahmen den 39-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest, ein Haftbefehl wurde beantragt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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