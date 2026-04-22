Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Kleinkraftrad sichergestellt

Düren (ots)

Am Dienstagabend (21.04.2026) kam es auf der Arnoldusstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Mann aus Düren leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-jährige Frau aus Niederzier gegen 18:45 Uhr mit ihrem Pkw die Arnoldusstraße in Fahrtrichtung Merzenich. Als sie beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, kam es im Bereich der Fahrbahnmitte zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad. Der 18-jährige Fahrer prallte gegen die Front des Pkw und stürzte. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass das Kleinkraftrad technisch verändert wurde und dadurch eine höhere Geschwindigkeit erreichen konnte. Weiterhin war das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert und mit einem nicht zugehörigen Versicherungskennzeichen versehen. Das Kleinkraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

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