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Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Kollision mit Pkw leicht verletzt

Jülich (ots)

Bei der Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw am gestrigen Vormittag (20.04.2026) auf der Röntgenstraße verletzte sich der Zweiradfahrer leicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Gegen 10:40 Uhr befuhr der 88-jährige Radfahrer aus Jülich die Artilleriestraße und beabsichtigte die Röntgenstraße in Richtung Münchener Straße zu überqueren. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Pkw einer 68-jährigen Frau aus Jülich, die ihrerseits die Röntgenstraße in Richtung Artilleriestraße befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen. Bei der Kollision zog sich der zweiradfahrende Senior leichte Verletzungen zu. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der Radfahrer ab. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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