Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Hürtgenwald (ots)

Am Montagmittag (20.04.2026) verließ eine 79-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße "Stockberg" in Vossenack gegen 12:00 Uhr ihr Zuhause.

Als sie circa eine Stunde später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Wohnhaus verschafft hatte. Der Umfang der Tatbeute ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Anwohner sowie weitere Zeugen, die im Bereich "Stockberg" oder in der Ortslage Vossenack verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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