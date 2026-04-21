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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Bäckerei

Düren (ots)

In der Nacht von Sonntag (19.04.2026) auf Montag (20.04.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Rathausstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Im Inneren entwendeten sie Bargeld aus der Kasse sowie mehrere Getränkeflaschen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:30 Uhr und 03:00 Uhr. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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