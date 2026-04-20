Polizei Düren

POL-DN: Bilanz der europaweiten Kontrollwoche "Roadpol-Speed" - Polizei Düren stellt zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße fest

Kreis Düren (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "ROADPOL-Speed" hat die Polizei Düren im Zeitraum vom 13. bis 19. April 2026 verstärkt Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet durchgeführt.

Dabei wurden insgesamt 674 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Einer der gravierendsten Verstöße wurde am Sonntag (19.04.2026) auf der Dorfstraße in der Gemeinde Kreuzau festgestellt: Ein Motorradfahrer wurde innerhalb geschlossener Ortschaft bei erlaubten 50 km/h mit 109 km/h gemessen.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Die Polizei wird die Kontrollen auch künftig fortführen, um die Verkehrssicherheit im Kreisgebiet nachhaltig zu erhöhen.

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