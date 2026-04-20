Polizei Düren

POL-DN: Gas und Bremse vertauscht und Unfall verursacht

Düren (ots)

Auf der Fritz-Erler-Straße kam es am vergangenen Freitag (17.04.2026) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt.

Gegen 13:00 Uhr war eine 87-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren mit einer Beifahrerin auf der Fritz-Erler-Straße in Richtung Veldener Straße unterwegs. Im Verlauf der Straße fuhr sie nach rechts, um dort in einer Parktasche zu parken. Dabei vertauschte die 87-Jährige Gas- und Bremspedal, beschleunigte und erfasste eine Fußgängerin auf dem Gehweg. Diese wurde gegen eine Tür geschleudert und stürzte dann zu Boden. Das Fahrzeug der Frau aus Düren wurde durch einen Stahlmast gebremst.

Die Fußgängerin, eine 76 Jahre alte Frau aus Langerwehe, kam mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11000 Euro.

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